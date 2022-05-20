Шлях України до ЄС: Польща і Португалія планують представити пакет рішень, які наблизять членство, - Моравецький
Польща і Португалія планують підготувати привабливі рішення для України, які наблизять членство держави в Євросоюзі
Про це заявив очільник польського уряду Матеуш Моравецький на пресконференції з прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою, передає Укрінформ.
“Ми також маємо зміцнювати Україну у військовому, економічному та гуманітарному аспектах. Допомагаючи Україні, ми реалізуємо нашу спільну мрію про об'єднаний континент – від Лісабона до Києва”, - підкреслив Моравецький.
Він зазначив, що на зустрічі обговорювалося питання інтеграції України до ЄС.
“Якщо деякі країни ЄС різко протестуватимуть, то ми з Португалією хочемо підготувати відповідний пакет, який буде привабливим для України і який покаже, що місце України - в ЄС”, - додав прем'єр-міністр Польщі.
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За його словами, зруйнований Маріуполь є "символом українського та європейського героїзму, боротьби за свободу і незалежність, за мир і безпеку".
“Ми маємо пам'ятати про це, оскільки Україні треба дати надію на відбудову після війни, яка повинна закінчитися якнайшвидше. Разом з Антоніу ми дамо цю надію для України. Ми старатимемося, щоб шлях України до ЄС був єдиним, чітким і наповненим конкретикою”, - підкреслив Моравецький.
На його думку, РФ планувала підірвати довіру до України.
“Але їй це не вдалося. Ми знаємо, що Україна стоїть на боці свободи, а “русский мир”, російська пропаганда і фейк-ньюз є шляхом у нікуди. Путін хотів ізолювати Україну, але це ми ізолюватимемо Росію від решти Європи в економічному планів”, - наголосив він.
- Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що процес вступу України до Євросоюзу триватиме роками чи десятиліттями.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина підтримує членство України в Євросоюзі в перспективі.
- Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина буде підтримувати Україну в інтеграції до Євросоюзу, але для набуття членства мають бути виконані всі необхідні критерії.
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