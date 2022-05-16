Жодна країна відкрито не виступила проти надання статусу кандидата в ЄС Україні в червні, - Кулеба

Про це він зазначив під час спілкування з журналістами, повідомляє ЄП.

"Я запевнив держави-члени, що ми перебуваємо в унікальному політичному моменті, коли громадська думка в Україні і державах ЄС рекордно висока на користь євроінтеграції України", - сказав Кулеба.

За його словами, Україна не говорить про негайне членство у блоці, але вірить, що зараз відсутні раціональні аргументи проти надання статусу кандидата.

Кулеба зазначив, що не отримав від глав МЗС обіцянки надати Україні статус кандидата в кінці червня на саміті ЄС, але жодна держава відкрито не виступила проти цього.

"Я знаю країни, які надзвичайно підтримують це рішення, і я знаю тих, хто стежить за розвитком подій та ухвалить своє рішення ближче до дати", - зазначив він.