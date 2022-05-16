Жодна країна відкрито не виступила проти надання статусу кандидата в ЄС Україні в червні, - Кулеба
Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів про переговори з міністрами закордонних справ Євросоюзу щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС
Про це він зазначив під час спілкування з журналістами, повідомляє ЄП.
"Я запевнив держави-члени, що ми перебуваємо в унікальному політичному моменті, коли громадська думка в Україні і державах ЄС рекордно висока на користь євроінтеграції України", - сказав Кулеба.
За його словами, Україна не говорить про негайне членство у блоці, але вірить, що зараз відсутні раціональні аргументи проти надання статусу кандидата.
Кулеба зазначив, що не отримав від глав МЗС обіцянки надати Україні статус кандидата в кінці червня на саміті ЄС, але жодна держава відкрито не виступила проти цього.
"Я знаю країни, які надзвичайно підтримують це рішення, і я знаю тих, хто стежить за розвитком подій та ухвалить своє рішення ближче до дати", - зазначив він.
- Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого.
- 1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство.
- 18 квітня Україна надіслала до Єврокомісії першу частину опитувальника в рамках подачі заявки на отримання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.
- 9 травня Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника для вступу в ЄС.
- 16 травня стало відомо, що Єврокомісія прийняла анкету-опитувальник для отримання статусу кандидата на членство в Євросоюзі від України, Рада ЄС почала готувати висновок щодо заявки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.43
Купівля 31.43Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.58Продаж 33.27
- Актуальне
- Важливе