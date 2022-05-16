Єврокомісія отримала опитувальник від України для набуття статусу кандидата на членство в ЄС, готується висновок
Єврокомісія прийняла анкету-опитувальник для отримання статусу кандидата на членство в Євросоюзі від України, Рада ЄС почала готувати висновок щодо заявки
Про це повідомив єврокомісар з політики сусідства та розширення Олівер Варгеї у Twitter.
Він провів зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
"Зустрівся з Дмитром Кулебою щоб обговорити, як посилити подальшу підтримку України. ЄС залишається разом з Україною, щоб пом’якшити наслідки війни Росії проти України. Усі відповіді на опитувальник ЄС отримано. Зараз Комісія готує висновок для Ради щодо заявки України до ЄС на членство", - зазначив Варгеї.
- Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого.
- 1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство.
- 18 квітня Україна надіслала до Єврокомісії першу частину опитувальника в рамках подачі заявки на отримання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.
- 9 травня Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника для вступу в ЄС.
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