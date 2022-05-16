Єврокомісія отримала опитувальник від України для набуття статусу кандидата на членство в ЄС, готується висновок

Про це повідомив єврокомісар з політики сусідства та розширення Олівер Варгеї у Twitter.

Він провів зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Зустрівся з Дмитром Кулебою щоб обговорити, як посилити подальшу підтримку України. ЄС залишається разом з Україною, щоб пом’якшити наслідки війни Росії проти України. Усі відповіді на опитувальник ЄС отримано. Зараз Комісія готує висновок для Ради щодо заявки України до ЄС на членство", - зазначив Варгеї.