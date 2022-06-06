Джонсон залишиться прем'єром Великої Британії
Прем’єр-міністр Борис Джонсон залишається на посаді після голосування своєї партії за вотум недовіри
Про це повідомляє "Європейська правда".
211 депутатів Консервативної партії проголосували проти відставки Джонсона, а 148 відставку підтримали.
Це означає, що консерватори протягом року не зможуть ініціювати голосування за вотум недовіри прем’єру.
Перед початком голосування Джонсон звернувся до однопартійців. Він закликав їх "відмовитися від подарунку опонентам" і не "танцювати під сопілку ЗМІ".
Щоб зберегти посаду, Джонсон мав здобути підтримку щонайменше 180 консерваторів з 359.
- 5 червня Sunday Times повідомила, що Консервативна партія Великої Британії може оголосити вотум недовіри прем'єр-міністру і партійному лідеру Борису Джонсону.
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