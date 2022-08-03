Ексміністр охорони здоров’я Джавід підтримав кандидатуру Трасс на виборах премʼєра Британії
Колишній міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід підтримав кандидатуру очільниці британського міністерства закордонних справ Ліз Трасс на посаду лідерки Консервативної партії та за сумісництвом премʼєр-міністерки країни
Про це інформує The Times.
"Ми, як нація, сновидою переходимо до соціально-демократичної моделі великої держави, високих податків і низького зростання, яка ризикує стати економікою із середнім рівнем доходу до 2030-х років із втратою глобального впливу та влади", – написав Джавід.
Він вважає, що Трасс має "готовність кинути виклик статус-кво". Ексміністр охорони здоровʼя також зазначив, що Ліз Трасс втілює найкращі риси експрем’єрки Британії Маргарет Тетчер і колишнього президента США Рональда Рейгана.
Як відомо, голосування серед членів Консервативної партії завершується 2 вересня. Уже 5 вересня стане відоме ім’я переможця виборів, який замінить Бориса Джонсона на його посаді.
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Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, якого вважали фаворитом у перегонах за посаду премʼєра країни, підтримав кандидатуру міністерки закордонних справ Ліз Трасс
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