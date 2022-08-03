Про це інформує The Times.

"Ми, як нація, сновидою переходимо до соціально-демократичної моделі великої держави, високих податків і низького зростання, яка ризикує стати економікою із середнім рівнем доходу до 2030-х років із втратою глобального впливу та влади", – написав Джавід.

Він вважає, що Трасс має "готовність кинути виклик статус-кво". Ексміністр охорони здоровʼя також зазначив, що Ліз Трасс втілює найкращі риси експрем’єрки Британії Маргарет Тетчер і колишнього президента США Рональда Рейгана.

Як відомо, голосування серед членів Консервативної партії завершується 2 вересня. Уже 5 вересня стане відоме ім’я переможця виборів, який замінить Бориса Джонсона на його посаді.

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, якого вважали фаворитом у перегонах за посаду премʼєра країни, підтримав кандидатуру міністерки закордонних справ Ліз Трасс