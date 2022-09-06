Про це повідомляє bbc.

Джонсон виголосив промову біля резиденції прем'єра на Давнінг-стріт. В ній він перерахував свої досягнення на посаді очільника уряду, подякував міністрам за роботу з Brexit, оперативне розгортання кампанії з COVID-вакцинації під час пандемії та ефективне протистояння російському диктатору Володимиру Путіну, який розв'язав війну проти України.

"Якщо Путін думає, що він може досягти успіху, шантажуючи та залякуючи британський народ, то він цілковито помиляється. Новий уряд Британії виведе країну з цієї кризи. У нас залишиться економічна сила, щоб надавати людям засоби, які їм необхідні, щоб подолати цю енергетичну кризу. Я знаю, що Ліз Трасс та уряд консерваторів зробить усе, що в наших силах, щоб допомогти людям", - пообіцяв Джонсон.

Він порівняв себе на посаді прем'єра з ракетою-носієм, яка виконала свою функцію.

"Зараз я як одна з тих ракет-носіїв, яка виконала свою функцію, і тепер я м’яко повертатимуся в атмосферу і невидимо спущуся на воду в якомусь віддаленому і непримітному куточку Тихого океану", - сказав Джонсон.

Очікується, що Борис Джонсон та новий лідер Консервативної партії Ліз Трасс прибудуть різними літаками до шотландського міста Абердин для зустрічі з королевою Єлизаветою II у замку Балморал.

Джонсон прибуде до королівської резиденції приблизно о 13:20 за Києвом і заявить монарху про відставку. Потім до замку запросять його наступницю для першої приватної аудієнції з королевою. Очікується, що Трасс прибуде до Балморалу о 14:10, де Єлизавета II призначить її наступним прем'єр-міністром Великої Британії та попросить сформувати уряд.

7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку. з посади прем'єр-міністра.

5 вересня Ліз Трасс обрали новим прем'єр-міністром Великої Британії.

Борис Джонсон привітав Ліз Трасс з обранням новою очільницею уряду Великої Британії та закликав однопартійців по Консервативній партії до її підтримки.

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