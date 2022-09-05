Джонсон відреагував на обрання Трасс новою прем'єркою Британії
Борис Джонсон привітав Ліз Трасс з обранням новою очільницею уряду Великої Британії та закликав однопартійців по Консервативній партії до її підтримки
Про це Джонсон написав у twitter.
"Вітання Ліз Трасс з вирішальною перемогою. Я знаю, що в неї є правильний план подолання кризи вартості життя, об’єднання нашої партії та продовження великої роботи з підвищення рівня нашої країни. Тепер настав час усім консерваторам підтримати її на 100 відсотків", - наголосив Джонсон.
Він додав, що пишається трьома роками, які провів на посаді прем'єр-міністра.
"Я пишався тим, що був лідером Консервативної партії протягом останніх трьох років, завершив Brexit, спостерігав за найшвидшим впровадженням вакцини в Європі та надавав життєво важливу підтримку Україні", - підсумував Джонсон.
- 7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку. з посади прем'єр-міністра.
- 5 вересня Ліз Трасс назвали переможницею виборів нового лідера Консервативної партії, який змінить на посаді прем'єр-міністра Бориса Джонсона.
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