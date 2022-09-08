Як повідомляє Sky News, у момент смерті своєї матері Чарльз одразу став новим монархом і королем Сполученого Королівства та 14 країн Співдружності. Стосовно офіційної церемонії, то вона "відбудеться так швидко, як це буде можливо".

"Смерть моєї улюбленої матері, її Величності Королеви - момент найбільшої скорботи для мене і всіх членів моєї родини", - повідомив король Чарльз.

Чарльз є старшим із чотирьох дітей, народжених королевою та її покійним чоловіком принцом Філіпом. Коли його мати вступила на престол у віці 25 років, він став спадкоємцем трону Британії у віці 3 років. В історії Великої Британії він найдовше чекав своєї черги на престол.

Титули Чарльза: принц Уельський, герцог Корнуольський, герцог Ротсейський і граф Керрік. Чарльз одружився на Діані Спенсер у 1981 році, і пара стала відомою як принц і принцеса Уельські. У них було двоє дітей, принци Вільям і Гаррі. Чарльз і Діана розлучилися в 1992 році. Після смерті Діани в 1997 році Чарльз 2005 року одружився на Каміллі Паркер Боулз, тепер відомої як герцогиня Корнуольська.

Нагадаємо, сьогодні, 8 вересня, померла королева Великої Британії Єлизавета ІІ

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