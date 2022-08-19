Близько 100 прильотів за день: РФ обстріляла Сумщину зі ствольної артилерії і мінометів, пошкодивши школу, будинок і цивільну інфраструктуру
За день, 18 серпня, на Сумщині російський агресор зі ствольної артилерії і мінометів обстріляв території Білопільської, Краснопільської та Миропільської громад
Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За день, 18 серпня, росіяни 7 разів обстрілювали Сумщину. Обійшлось без жертв, але є руйнування, зафіксовано близько 100 прильотів на територіях Білопільської, Краснопільської та Миропільської громад.
"Білопільська громада: ворог обстріляв громаду з території РФ зі ствольної артилерії − 15 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено нежилий будинок та приміщення школи. Це було близько пів на десяту ранку. О 19:55 почався мінометний обстріл − 10 прильотів. Та о 20:00 почався артобстріл, 20 прильотів", - йдеться у звіті.
О 13:50 відбувся обстріл Краснопільської громади. Росіяни відкрили вогонь з міномету – 7 прильотів.
У Миропільській громаді з 14:20 тривав обстріл з 120 мм міномету − 15 прильотів. Продовжився о 17.30. Пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.31
Купівля 39.31Продаж 40.14
-
EUR
Купівля 39.74Продаж 40.82
- Актуальне
- Важливе