Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За день, 18 серпня, росіяни 7 разів обстрілювали Сумщину. Обійшлось без жертв, але є руйнування, зафіксовано близько 100 прильотів на територіях Білопільської, Краснопільської та Миропільської громад.

"Білопільська громада: ворог обстріляв громаду з території РФ зі ствольної артилерії − 15 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено нежилий будинок та приміщення школи. Це було близько пів на десяту ранку. О 19:55 почався мінометний обстріл − 10 прильотів. Та о 20:00 почався артобстріл, 20 прильотів", - йдеться у звіті.

О 13:50 відбувся обстріл Краснопільської громади. Росіяни відкрили вогонь з міномету – 7 прильотів.

У Миропільській громаді з 14:20 тривав обстріл з 120 мм міномету − 15 прильотів. Продовжився о 17.30. Пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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