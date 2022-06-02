Про це інформує Київська ОВА.



Повідомляється, що у Київській області за добу 1 червня рятувальники провели обстеження та знешкодження вибухонебезпечних предметів у наступних населених пунктах:



Бучанський район: м. Буча, смт Гостомель с. Загальці, с. Калинівка, с. Галинка, с. Здвижівка, с. Луб'янка, с. Горбовичі, с. Капітанівка, с. Мирча, с. Гавронщина, с. Андріївка, с. Рожів, с. Небелиця,

Броварський район: с. Залісся, с. Світильня, с. Мокрець, с. Рудницьке, с. Перемога,

Вишгородський район: с. Нові Петрівці, смт Димер, с. Козаровичі, с. Олива, с. Дубова, с. Вересня, с. Зелена Поляна, с. Жміївка, с. Термахівка,

Фастівський район: с. Ясногородка.

За даними ОВА, протягом доби піротехніки обстежили 188,18 га території, з яких 0,25 га — акваторії водних об’єктів.



Крім того, сапери перевірили 15,3 км автомобільних доріг та знешкодили 341 одиницю ВНП.



Всього з початку робіт обстежено 14958,67 га території, з них 1,62 га акваторії водних об’єктів, 1030 об’єктів, 418,8 км автомобільних доріг та 7 км залізничних колій. Крім того, піротехніки перевірили 1026,89 км ліній електропередач, 11,443 км газопроводу, а також виявили та знешкодили 38 тис. одиниць вибухонебезпечних предметів.



До робіт було залучено 110 осіб та 39 од. техніки від ГУ ДСНС Закарпатської, Київської, Івано-Франківської, Тернопільської, Луганської, Чернівецької, Рівненської, Донецької областей.

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