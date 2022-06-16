Близько 32 950 окупантів, 1449 танків і 729 систем артилерії: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 16 червня окупанти втратили близько 32 950 військових, 3545 бронемашин, 1449 танків і 729 систем артилерії
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила:
- Близько 32 950 (+200) окупантів;
- танків - 1449 (+9) од.;
- бойових броньованих машин - 3545 (+17) од.;
- артилерійських систем - 729 (+7) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 233 (+3) од.;
- засобів ППО - 97 (+0) од.;
- літаків - 213 (+0) од.;
- гелікоптерів - 179 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 591 (+0) од.;
- крилатих ракет - 129 (+0) од.;
- кораблів/катерів - 13 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2494 (+9) од.;
- спеціальної техніки - 55 (+0) од.;
Упродовж 15 червня найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.
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