Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила:

Близько 32 950 (+200) окупантів;

танків - 1449 (+9) од.;

бойових броньованих машин - 3545 (+17) од.;

артилерійських систем - 729 (+7) од.;

реактивних систем залпового вогню - 233 (+3) од.;

засобів ППО - 97 (+0) од.;

літаків - 213 (+0) од.;

гелікоптерів - 179 (+0) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 591 (+0) од.;

крилатих ракет - 129 (+0) од.;

кораблів/катерів - 13 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 2494 (+9) од.;

спеціальної техніки - 55 (+0) од.;

Упродовж 15 червня найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

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