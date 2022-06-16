English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Близько 32 950 окупантів, 1449 танків і 729 систем артилерії: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України

Близько 32 950 окупантів, 1449 танків і 729 систем артилерії: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України

16 червня, 2022 четвер
09:29
війна з Росією Втрати РФ

З 24 лютого до 16 червня окупанти втратили близько 32 950 військових, 3545 бронемашин, 1449 танків і 729 систем артилерії

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила:

  • Близько 32 950 (+200) окупантів;
  • танків - 1449 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин - 3545 (+17) од.; 
  • артилерійських систем - 729 (+7) од.; 
  • реактивних систем залпового вогню - 233 (+3) од.;
  • засобів ППО - 97 (+0) од.;
  • літаків - 213 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 179 (+0) од.;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 591 (+0) од.;
  • крилатих ракет - 129 (+0) од.;
  • кораблів/катерів - 13 (+0) од.;
  • автомобільної техніки й автоцистерн - 2494 (+9) од.;
  • спеціальної техніки - 55 (+0) од.;

Упродовж 15 червня найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
окупанти
Військові новини
Генштаб ЗСУ
втрати Росії
Читайте також:
російські війська
14 червня, 2022 вiвторок
Кремль готується оголосити загальну мобілізацію в Росії, - генерал Маломуж
Збірна України
15 червня, 2022 середа
Ліга націй: який вигляд має таблиця групи збірної України після 4-х турів
Єнс Столтенберг
15 червня, 2022 середа
Столтенберг розповів, що увійде до нового пакету допомоги НАТО Україні
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.46
    Купівля 34.46
    Продаж 35.31
  • EUR
    Купівля 35.84
    Продаж 37.09
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
16 червня
09:45
ПТРК "Стугна"
Українські десантники знищили російські бойові машини зі "стугни"
09:40
Ілюстративне фото - війна діти
За час повномасштабного вторгення РФ в Україні загинуло 318 дітей, 581 було поранено
09:34
На фото український захисник та військове озброєння
Росія на Донбасі воює значно неукопмлектованими тимчасовими угрупованнями, – британська розвідка
09:23
Ракетний удар
Росіяни вдарили ракетами по Сумщині: щонайменше 4 людини загинули, ще 6 отримали поранення
08:58
Ворог гатить по Луганщині
На Луганщині росіяни вдарили по Склопластику та пошкодили щонайменше 12 будинків за добу
08:34
Шольц, Макрон і Драгі прибули в Україну
Шольц, Макрон і Драгі прибули в Україну
08:31
фейк фейкові новини
ЗСУ "спалили" склад гумдопомоги, а Росія "допомагає" жителям Нової Каховки: нова добірка фейків від РФ
08:21
ЄС Україна
У Домі Євросоюзу в Ризі відкрили виставку робіт українських художників
07:52
Маріуполь
У Маріуполі окупанти активізували знесення розбомблених ними ж будинків
07:27
окупанти рф
Окупанти ведуть штурм на Слов’янському й Бахмутському напрямках, тривають бої за Сєверодонецьк, - Генштаб ЗСУ
07:07
США
США закликали своїх громадян не відвідувати Україну після повідомлень про полонених росіянами американців
07:00
Логотип компанії Apple
Apple знову має звання найдорожчого бренду в світі
06:39
Обстріляні будинки
Повномасштабне вторгнення РФ: в Україні пошкоджено або зруйновано 116 тис. будинків
06:16
На фото прапори Північної Кореї
Північна Корея повідомляє про новий спалах інфекційного захворювання
06:13
Олексій Данілов
У РНБО сказали, де перебувають більшість полонених оборонців Маріуполя
05:43
ЗСУ гармата гаубиця
Плани РФ щодо анексії ламають загроза морської блокади на Півдні й опір українців, - ISW
05:27
Ентоні Блінкен
Оборонну допомогу для України скеровують понад 40 країн, - Блінкен
04:37
Зеленський
Кореспондент Time пише книгу про Зеленського та війну в Україні
03:47
Продовольча криза в світі призведе до рекордного рівня переміщення населення, - ООН
03:06
На фото учасники зустрічі контактної групи з оборони України "Рамштайн-3"
"Більше озброєння": Резніков розповів про підсумки зустрічі "Рамштайн-3"
02:45
На фото прибуття українських біженців до Канади
Ще один літак з українськими біженцями прибув до Канади
02:14
На фото міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс
Європейські лідери не повинні підштовхувати Україну до поступок, - міністр закордонних справ Латвії
01:31
Чехія зменшить виплати гуманітарної допомоги українським біженцям
01:13
На фото наслідки обстрілу Донеччини
Двоє людей поранено внаслідок обстрілів на Донеччині
00:58
українські біженці в Болгарії
Понад 5 тис. українських біженців у Болгарії працевлаштувались на повний робочий день
00:53
Олексій Резніков та Єнс Столтенберг
Карфаген буде знищений. Резніков прокоментував зустріч з генсеком НАТО
00:43
Дерек Гоґан
$1,5 мільярда щомісячно. У Держдепі озвучили масштаби американської допомоги демократії в Україні
00:37
На фото університет Гумбольдта
Німецькі університети організовують вступні іспити для українських біженців
00:29
ЗСУ освоюють нову зброю
"У війні жодна система озброєнь ніколи не є срібною кулею", - генерал Міллі
00:14
Мевлют Чавушоглу
Для вивезення українського зерна не треба розміновувати море, - Мевлют Чавушоглу
00:05
На фото синьо-жовтий автобус
У британському Корнуоллі запровадили безкоштовний проїзд для біженців з України
00:03
Олексій Данілов
Знищення нашої нації – це для них завдання номер один. Данілов про заяви Мєдвєдєва та Рогозіна
00:01
Садіо Мане
Лідер "Ліверпуля" домовився про трансфер у "Баварію"
2022, середа
15 червня
23:46
Діти і війна
В ООН вивчають факти масового викрадення Росією українських дітей
23:35
Контрнаступ ЗСУ
Зеленський: світ захоплюється і хоче вчитись у наших захисників і захисниць
23:33
Залужний
Залужний пояснив важливість Сєверодонецька для оборони Луганщини
23:28
Ексклюзив
Причіпні саморухомі гаубиці FH70 калібру 155-мм
Ворог неспроможний захопити Миколаїв, - боєць 206 батальйону ТрО ЗСУ Костинський
23:02
Володимир Зеленський
Ми настільки наблизилися до цього, як не можна було й мріяти ще декілька років тому, - Зеленський про кандидатство в ЄС
22:59
Генерал Марк Міллі
Американський генерал порівняв бої на Донбасі з Першою світовою війною
22:51
Російські гелікоптери обстріляли Глухів на Сумщині
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV