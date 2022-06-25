Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Від початку повномасштабної війни проти України Росія орієнтовно втратила:

особового складу - близько 34700 (+170) окупантів;

танків - 1511 (+4) од.;

бойових броньованих машин - 3645 (+8) од.;

артилерійських систем - 764 (+5) од.;

реактивних систем залпового вогню - 241 (+0) од.;

засобів ППО - 99 (+0) од.;

літаків - 217 (+1) од.;

гелікоптерів - 184 (+1) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 626 (+4) од.;

крилатих ракет - 137 (+0) од.;

кораблів/катерів - 14 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 2560 (+7) од.;

спеціальної техніки - 60 (+0) од.

Упродовж минулої доби найбільших втрат РФ зазнала на Бахмутському та Курахівському напрямках.

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