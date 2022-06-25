Близько 34,7 тис. військових, 217 літаків і 184 гелікоптери: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 25 червня окупанти втратили близько 34,7 тис. військових, 1511 танків, 626 безпілотників, 217 літаків і 184 гелікоптери
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Від початку повномасштабної війни проти України Росія орієнтовно втратила:
- особового складу - близько 34700 (+170) окупантів;
- танків - 1511 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 3645 (+8) од.;
- артилерійських систем - 764 (+5) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 241 (+0) од.;
- засобів ППО - 99 (+0) од.;
- літаків - 217 (+1) од.;
- гелікоптерів - 184 (+1) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 626 (+4) од.;
- крилатих ракет - 137 (+0) од.;
- кораблів/катерів - 14 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2560 (+7) од.;
- спеціальної техніки - 60 (+0) од.
Упродовж минулої доби найбільших втрат РФ зазнала на Бахмутському та Курахівському напрямках.
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