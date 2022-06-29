Близько 40 вибухів: росіяни обстріляли Чернігівщину
Увечері 28 червня росіяни 41 раз обстріляли прикордоння Чернігівщини зі своєї території
Про це повідомило оперативне командування "Північ" у фейсбуці.
"Учора, 28 червня, між 20:40 - 21:50 на прикордонні Чернігівської області зафіксували до 39 вибухів (приходів). Вогонь вівся з території Брянської області Російської Федерації по населеному пункту Новгород-Сіверського району", - зауважили в ЗСУ.
Приблизно в той же час зафіксували два мінометні вибухи по прикордонню на території сусіднього населеного пункту Новгород-Сіверського району.
"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в оперативному командуванні.
- Увечері 28 червня на Сумщині росіяни 40 разів обстріляли з гранатометів Великописарівську громаду.
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