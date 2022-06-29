Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

"Останній на вчора обстріл завершився близько двадцять третьої години. Ворог стріляв з гранатометів по Великописарівській громаді, 40 приходів", - наголосив він.

Решта ночі на 29 червня минула спокійно.

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