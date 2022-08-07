Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

особового складу - близько 42,2 тис. (+300) окупантів;

танків - 1805 (+3) од.;

бойових броньованих машин - 4055 (+4) од.;

артилерійських систем - 958 (+3) од.;

реактивних систем залпового вогню - 260 (+0) од.;

засобів ППО - 132 (+5) од.;

літаків - 223 (+0) од.;

гелікоптерів - 191 (+0) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 750 (+6) од.;

крилатих ракет - 182 (+0) од.;

кораблів/катерів - 15 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 2978 (+8) од.;

спеціальної техніки - 86 (+1) од.

Упродовж 6 серпня найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.

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