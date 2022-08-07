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Близько 42,2 тис. військових, 1805 танків і 750 дронів: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 7 серпня окупанти втратили близько 42,2 тис. військових, 1805 танків, 958 систем артилерії, 750 дронів і 132 засоби ППО
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
- особового складу - близько 42,2 тис. (+300) окупантів;
- танків - 1805 (+3) од.;
- бойових броньованих машин - 4055 (+4) од.;
- артилерійських систем - 958 (+3) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 260 (+0) од.;
- засобів ППО - 132 (+5) од.;
- літаків - 223 (+0) од.;
- гелікоптерів - 191 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 750 (+6) од.;
- крилатих ракет - 182 (+0) од.;
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2978 (+8) од.;
- спеціальної техніки - 86 (+1) од.
Упродовж 6 серпня найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.
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