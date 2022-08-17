Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Орієнтовні втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

особового складу - близько 44,1 тис. (+200) окупантів;

танків - 1886 (+6) од.;

бойових броньованих машин - 4162 (+10) од.;

артилерійських систем - 993 (+4) од.;

реактивних систем залпового вогню - 263 (+0) од.;

засобів ППО - 136 (+0) од.;

літаків - 233 (+0) од.;

гелікоптерів - 196 (+0) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 792 (+2) од.;

крилатих ракет - 190 (+0) од.;

кораблів/катерів - 15 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 3054 (+5) од.;

спеціальної техніки - 93 (+1) од.

Упродовж 16 серпня найбільших втрат росіяни зазнали на Харківському та Донецькому напрямках.

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