Близько 44,1 тис. військових, 1886 танків і 792 дрони: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 17 серпня окупанти втратили близько 44,1 тис. військових, 4162 бронемашини, 1886 танків і 792 безпілотники
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.Орієнтовні втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- особового складу - близько 44,1 тис. (+200) окупантів;
- танків - 1886 (+6) од.;
- бойових броньованих машин - 4162 (+10) од.;
- артилерійських систем - 993 (+4) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 263 (+0) од.;
- засобів ППО - 136 (+0) од.;
- літаків - 233 (+0) од.;
- гелікоптерів - 196 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 792 (+2) од.;
- крилатих ракет - 190 (+0) од.;
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 3054 (+5) од.;
- спеціальної техніки - 93 (+1) од.
Упродовж 16 серпня найбільших втрат росіяни зазнали на Харківському та Донецькому напрямках.
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