Близько 45,4 тис. військових, 1919 танків, 4230 бронемашин: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабної війни
З 24 лютого до 22 серпня Росія втратила близько 45,4 тис. військових, 1919 танків і 4230 броньованих машин, 234 літаки, 198 гелікоптери і 815 дронів
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- особового складу - близько 45,4 тис. (+200) окупантів;
- танків - 1919 (+7) од.;
- бойових броньованих машин - 4230 (+6) од.;
- артилерійських систем - 1032 (+4) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 266 (+0) од.;
- засобів ППО - 145 (+4) од.;
- літаків - 234 (+0) од.;
- гелікоптерів - 198 (+1) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 815 (+9) од.;
- крилатих ракет - 194 (+4) од.;
- кораблів - 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 3149 (+6) од.;
- спеціальної техніки - 99 (+0) од.
Упродовж 21 серпня найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.
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