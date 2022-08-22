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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Близько 45,4 тис. військових, 1919 танків, 4230 бронемашин: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабної війни
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Близько 45,4 тис. військових, 1919 танків, 4230 бронемашин: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабної війни

22 серпня, 2022 понедiлок
11:04
війна з Росією Знищений російський танк

З 24 лютого до 22 серпня Росія втратила близько 45,4 тис. військових, 1919 танків і 4230 броньованих машин, 234 літаки, 198 гелікоптери і 815 дронів

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

  • особового складу - близько 45,4 тис. (+200) окупантів; 
  • танків - 1919 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин - 4230 (+6) од.;
  • артилерійських систем - 1032 (+4) од.;
  • реактивних систем залпового вогню - 266 (+0) од.;
  • засобів ППО - 145 (+4) од.;
  • літаків - 234 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 198 (+1) од.;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 815 (+9) од.;
  • крилатих ракет - 194 (+4) од.;
  • кораблів - 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки й автоцистерн - 3149 (+6) од.;
  • спеціальної техніки - 99 (+0) од.

Упродовж 21 серпня найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.

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