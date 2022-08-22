Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці. Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

особового складу - близько 45,4 тис. (+200) окупантів;

танків - 1919 (+7) од.;

бойових броньованих машин - 4230 (+6) од.;

артилерійських систем - 1032 (+4) од.;

реактивних систем залпового вогню - 266 (+0) од.;

засобів ППО - 145 (+4) од.;

літаків - 234 (+0) од.;

гелікоптерів - 198 (+1) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 815 (+9) од.;

крилатих ракет - 194 (+4) од.;

кораблів - 15 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 3149 (+6) од.;

спеціальної техніки - 99 (+0) од.

Упродовж 21 серпня найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.

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