Новини з Польщі, які засліпило Євробачення 2024
Поки українці обговорювали учасників національного відбору Євробачення, з Польщі надходили тривожні новини. Поновлюється блокада на кордоні, а заяви польських політиків викликають занепокоєння
Польські фермери анонсують нову блокаду, і вже не тільки автомобільних доріг на кордоні, але і залізничного сполучення. "Коридор життя" для України знов під загрозою. Такі дії вигідні лише одній країні - Росії.
Дивують заяви польських політиків. Колишній прем'єр Моравецький заявляє, що чинний прем'єр Туск погодив дозволи, щоб наповнити польський ринок українським зерном. Але Україна не поставляє зерно в Польщу!
Президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю сказав, що майбутнє Криму невідоме, тому що, мовляв, Крим під владою Росії був більше, ніж під владою України. Згодом Дуда виправився і сказав, що Україна обов'язково переможе, а Крим повинен бути українським. Але Кшиштоф Босак, віце спікер польського парламенту від проросійської Конфедерації, тут же погодився з першим твердженням Дуди і додав, що Україна "не йде на наші умови в питаннях постачання збіжжя і навіть в історичній політиці", тож чи варто її підтримувати.
Це все проросійські інсинуації, щоб посварити наші народи. Українська держава не робить нічого, щоб якось цьому протистояти, а парламентська дипломатія обмежена через владні заборони.
Україні бракує ефективної інформаційної політики: треба активно працювати з нашими країнами-сусідами, через який пролягає "коридор життя" і роз'яснювати суспільству, де є неправда, маніпуляції і гра на користь Росії.
Докладніше у відео на цю тему.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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