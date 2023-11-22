БМП Marder, тягачі, всюдиходи: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні
У середу, 22 листопада, Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли 20 БМП Marder
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Новий пакет військової допомоги від Німеччини включає:
20 БМП Marder з боєкомплектом;
1 танк для розмінування Winsent-1;
5 гусеничних носіїв Warthog Ambulance;
2380 снарядів калібру 155 мм;
2428 криптофонів ;
2 тягачі 8x8 HX81;
2 напівпричепи;
9 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
2 карети швидкої допомоги.
- Це вже другий поспіль пакет допомоги ФРН за останні дні - 22 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що Німеччина надала пакет військової допомоги на суму $1,3 млрд, а кошти підуть на посилення ППО.
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