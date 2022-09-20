Боєць Олексій Петров: вибили росіян з-під Києва, б'ємо на Харківщині, виб'ємо і з Півдня України

Про це повідомляє сайт партії "Європейська Солідарність".

Петро Порошенко, який заїхав до хлопців, пояснює - перш за все радіє зустрічі з друзями і побратимами. "Бачитися з військовими і розуміти їхні потреби - це дуже важливо, бо так ти точно знаєш, що їм знадобиться у боротьбі. Це робить наші зусилля із купівлі та поставки техніки максимально ефективними для забезпечення контрнаступу українського війська", - вважає Порошенко.

"Тут українці роблять усе можливе, щоб викинути росіян з української землі. Тут я на власні очі побачив їхню міць, мужність та силу. Проте ракетні і артилерійські обстріли зі сторони ворога продовжуються щодня. Ми несемо втрати, але росіяни втрачають щоразу більше. На обличчях наших хлопців немає радості, але є мотивація. Мотивація знищувати, перемагати та відкидати росіян з нашої землі", - ділиться враженнями Порошенко.

"Був на передовій у стрілецькій бригаді, де служить велика кількість наших побратимів із "Братів по Зброї", депутатів. Погода стає дедалі холоднішою, і хлопці замовили у Фонд Порошенка та ГО Справа Громад 50 якісних буржуйок. Привезли, передали із рук у руки. Та прийняли нове замовлення: Старлінки, радіозв‘язок, ретранслятори, вантажівки та багато іншого. Займемося", - зазначає п'ятий президент.

"Кожен з нас знає, який зараз відповідальний час, яка в нас мета. І ніхто не має жодного сумніву в нашій перемозі", - наголошує Порошенко.

Олексій Петров додає: вибили русню з-під Києва, погнали на Харківщині - виженемо і з півдня України.

Під час поїздки на південний напрямок Порошенко також передав в одну з бригад комплекс БПЛА "Очі Арти", який призначений для коригування вогню артилерії та повітряної розвідки. Завдяки укладеній угоді з виробниками БПЛА Poseidon в українське військо планують передати 10 таких комплексів на суму близько 4 млн доларів.

Як відомо, за пів року після початку широкомасштабного вторгнення російської армії структури Порошенка з волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очищення води, засоби для будівництва.

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