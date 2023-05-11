Богуслаєв проситься в Росію
Власник Мотор-Січі, запідозрений у держзраді, написав заяву Єрмаку з проханням про його обмін на українських військовополонених
Власник Мотор-Січі В'ячеслав Богуслаєв виявився високопосадовим російським агентом. І тепер він звернувся з проханням видати його на обмін у РФ до голови Офісу президента Андрія Єрмака.
Ситуація дуже показова. По-перше, видача Богуслаєва може мати дуже негативні наслідки — він буде керувати перетягуванням усіх технологій та фахівців з Мотор-Січі. Це для початку треба дуже серйозно зважувати за наслідками.
Богуслаєв має розповісти хто його дахував у владі, як мінімум з 2014 року, як це він так підпільно працював на РФ, що це помітили тільки у 2022-му. Хто за це відповідає?
Хіба у нас Єрмак керує державою, що викритий російський агент звертається саме до нього? Єрмак близько пов’язаний з РФ і має бути серед підозрюваних у державній зраді, оскільки саме Єрмак зробив усе, щоб зірвати підготовку України до війни та щоб полегшити Путіну захоплення Чонгару та захоплення України взагалі
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По-друге, хіба у нас Єрмак керує державою, що викритий російський агент звертається саме до нього? Єрмак близько пов’язаний з РФ і має бути серед підозрюваних у державній зраді, оскільки саме Єрмак зробив усе, щоб зірвати підготовку України до війни та щоб полегшити Путіну захоплення Чонгару та захоплення України взагалі. Саме Єрмак гарантував Україні мир та брехав про великі мирні здобутки, про прогрес у перемовинах. Це була частина російської дезінформаційної кампанії.
Обмін полоненими має відбуватись під контролем спецслужб, а не проросійських діячів з Офісу президента.
Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.
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