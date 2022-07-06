Болгарія пропонує Україні допомогу у транспортуванні та зберіганні зерна
Болгарський державний порт Варна вестиме переговори з операторами приватних портових терміналів щодо допомоги у зберіганні та переробці зернових вантажів з України
Про це повідомили в Мінтрансі Болгарії, інформує Bloomberg.
Міністерство планує звернутися за фінансовою допомогою до Європейської комісії для будівництва додаткових силосів для зерна, оскільки існуючі потужності для зберігання на всіх терміналах у Варні складають 150 тис. тонн.
- Нагадаємо ,у кінці травня прем'єр-міністр Болгарії Кирило Петков запропонував експортувати українське зерно через порти поблизу Одеси: болгарську Варну та румунську Констанцу.
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