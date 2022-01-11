Bolt залучив понад $700 млн інвестицій, капіталізація компанії досягла $8,4 млрд

Про це повідомляє CNBC.



Відомо, що до нового інвестраунду долучилися також Whale Rock, Owl Rock та деякі з існуючих інвесторів Bolt.

Залучені інвестиції спрямують на подальше масштабування наявних продуктів компанії та прискорення переходу від особистих автомобілів до сервісів каршерінґу в містах, кажуть в компанії.

"Інвестиційний раунд на суму €628 млн очолили Sequoia Capital і Fidelity Management and Research Company за участю Whale Rock, Owl Rock (підрозділ Blue Owl), D1, G Squared, Tekne, Ghisallo та інших компаній. Цей раунд підвищив оцінну вартість компанії Bolt до €7,4 млрд", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що понад 100 млн клієнтів у 45 країнах та більш ніж 400 містах Європи й Африки використовують продукти компанії Bolt.

Серед них - послуга замовлення поїздок через мобільний додаток, шерінґ електросамокатів, каршерінґ Bolt Drive, доставка їжі з ресторанів Bolt Food і сервіс доставки продуктів із магазинів за 15 хвилин Bolt Market.