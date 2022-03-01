Бомбардування великих міст, щоб були масові жертви серед цивільних - нова тактика РФ, - Подоляк
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав проявами нової тактики війни РФ бомбардування великих міст
Про це він написав у Twitter.
"Бомбардування великих міст. Щоб були масові жертви серед цивільних. Щоб налякати та викликати паніку. Щоб стерти історичну пам'ять із вулиць українських міст. Ось ключові прояви нової тактики війни РФ", - написав Подоляк.
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