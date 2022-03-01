Бомбардування великих міст, щоб були масові жертви серед цивільних - нова тактика РФ, - Подоляк

Про це він написав у Twitter.



"Бомбардування великих міст. Щоб були масові жертви серед цивільних. Щоб налякати та викликати паніку. Щоб стерти історичну пам'ять із вулиць українських міст. Ось ключові прояви нової тактики війни РФ", - написав Подоляк.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb