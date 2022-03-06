Борис Джонсон: "Путін має програти!"
За наказом Путіна, військові вбивають в Україні невинних людей.
Про це прем'єр-міністр Великої Британії написав у своєму Twitter, - інформує Еспресо.TV.
У відео, доданому до твіта, Борис Джонсон наголосив, що загарбницька війна, розв'язана Росією, приносить спустошення абсолютно невинній країні.
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