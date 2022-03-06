Борис Джонсон: "Путін має програти!"

Про це прем'єр-міністр Великої Британії написав у своєму Twitter, - інформує Еспресо.TV.



У відео, доданому до твіта, Борис Джонсон наголосив, що загарбницька війна, розв'язана Росією, приносить спустошення абсолютно невинній країні.