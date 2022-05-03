Боррель оголосив про нові заплановані санкції проти російських банків
Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що новим пакетом санкцій передбачено відключення від SWIFT ще більшої кількості російських банків
Про це повідомляє AFP у twitter.
За його словами, у шостому пакеті санкцій Євросоюзу проти Росії передбачено відключення від платіжної системи SWIFT ще кількох банків.
"У банківському секторі буде більше російських банків, які залишать SWIFT", - сказав Боррель.
Раніше стало відомо, що новим пакетом санкцій, над яким працює ЄС, передбачено відключення від SWIFT Сбербанку.
У березні від міжнародної платіжної системи було відключено сім російських банків — ВТБ, "Росія", "Откритіє", Новікомбанк, Промзв'язокбанк, Радкомбанк та ВЕБ РФ.
- 28 квітня Bloomberg повідомив, що Німеччина підтримала відключення від SWIFT Сбербанку.
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