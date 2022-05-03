Боррель оголосив про нові заплановані санкції проти російських банків

Про це повідомляє AFP у twitter.

За його словами, у шостому пакеті санкцій Євросоюзу проти Росії передбачено відключення від платіжної системи SWIFT ще кількох банків.

"У банківському секторі буде більше російських банків, які залишать SWIFT", - сказав Боррель.

Раніше стало відомо, що новим пакетом санкцій, над яким працює ЄС, передбачено відключення від SWIFT Сбербанку.

У березні від міжнародної платіжної системи було відключено сім російських банків — ВТБ, "Росія", "Откритіє", Новікомбанк, Промзв'язокбанк, Радкомбанк та ВЕБ РФ.

28 квітня Bloomberg повідомив, що Німеччина підтримала відключення від SWIFT Сбербанку.

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