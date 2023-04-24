Про це він сказав під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ, пише Укрінформ.

Він нагадав, що недієздатні пропозиції про перемир'я раніше висували Китай та Бразилія.

"Будь-який такий миротворець має отримати дуже чітку уяву, що відбувається, що є агресор, який порушив міжнародну Хартію і вдерся до іншої країни, і є жертва цієї агресії", - пояснив дипломат.

Він наголосив, що не можна ставити на один рівень агресора та жертву агресії, тому перед тим, як пропонувати перемир'я, варто побачити ситуацію "очами тих, хто кожного дня перебуває під бомбами".

"Ми не можемо прийняти цей підхід коли хтось говорить – одна сторона не хоче зупинитися, але й інша – також. Ні. Ви не можете ставити на той самий рівень агресора та того хто піддається агресії. Саме тому ми підтримуємо Україну, включаючи поставки танків, засобів протиповітряної оборони, та навіть винищувачів. Так, деякі з країн-членів надають також авіаційні спроможності", - сказав Боррель.

Боррель підкреслив, що Україна потребує зброї для самозахисту, оскільки РФ продовжує агресію проти нашої країни.

"Це не те, що Росія не хоче зупинитися, і Україна теж не хоче. Ні. Все це не може бути так представлено. Росія не хоче зупинити вторгнення, а Україна вимушена продовжувати захищатися. Це - вірний шлях, щоб пояснити, що саме там відбувається", - каже дипломат

Він наголосив, що ЄС підтримуватиме Україну до настання "справедливого миру".