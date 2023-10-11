Що відомо про ботокс? Токсичність, користь та світові тренди

Ботокс – це вид косметологічної процедури, коли під шкіру вводяться ін'єкції спеціального препарату, що має природну основу, метою якого є паралізація нейронних зв'язків, що призводить до розслаблення м'язів та розгладжування зморшок. Ботулінічний токсин - це отрута, але введення малих доз не чинить негативних наслідків.

ТОП світових зірок, які відмовилися від ботоксу та філерів

Меріл Стріп

Джуліанна Мур

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Ніколь Кідман

Кім Кардашьян

Гелен Міррен

Даян Кітон

Фото: Instagram Сальми Гаєк

Сальма Гаєк

Ботокс для обличчя

Ботокс для обличчя у косметології має показання до застосування. До них можна віднести наступні процедури:

зменшення провисаючих ділянок шкіри

яскраво виражені мімічні зморшки

корекція лицевої асиметрії

виправлення контурів

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Як і будь-які уколи, ін'єкції ботокса болючі, але голки, що використовуються, дуже тонкі, тому больові відчуття будуть мінімальні. При бажанні, область уколів може бути оброблена місцевим анестезуючим кремом.

Процедура ін'єкцій займає зазвичай від десяти хвилин до півгодини. На результат не варто чекати відразу. Максимальний ефект настає приблизно через два тижні.

Ботокс у чоло

Ботокс у чоло застосовується для розгладження двох видів складок:

глабелярні лінії, які є вертикальними зморшками, що виявляються між бровами

горизонтальні зморшки

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Ботокс у губи

Ботокс у губи може забезпечити кілька косметичних покращень:

зміна "напряму" куточків рота

мінімізація складок в області верхньої та нижньої губ

розгладжування ліній, що йдуть від куточків рота

Фото: gettyimages

Перш ніш відправитись на процедуру, двічі модумайте - хочете ви старіти природньо, як деякі голлівудські зірки чи все ж, бажання затримати молодість перетягне вниз чашу на важелях ваших міркувань?