Про це повідомила Guardian з посиланням на заяву уряду.

Згідно з нею, Шотландія на три місяці призупинить свою програму підтримки українських біженців через те, що бракує підходящого житла.

Наразі за програмою такої підтримки мешкають 4,6 тис. українських біженців із 7 тис., що втекли в Шотландію від війни. Програму запустили 18 березня.

Очікується, що Шотландія прихистить найближчими місяцями ще 18 тис. біженців з України. Тоді кількість прийнятих там біженців на душу населення перевищить показник Англії, Вельсу і Північної Ірландії.

Таке зростання кількості українців, що тікають від війни, може призвести до браку житла і необхідності розміщувати людей в екстренному порядку, що не є найкращим рішенням, пояснюють в уряді.

Так, Шотландія забезпечила житло біженцям в готелях і університетських містечках, а з липня зафрахтувала пасажирське судно - 739 номерів на півроку.

Нагадаємо, сотні українських біженців залишаються в готелях Шотландії попри заявлених спонсорів.