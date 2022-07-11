Бракує житла: Шотландія призупиняє програму підтримки українських біженців
Уряд Шотландії на 3 місяці призупиняє програму підтримки українських біженців через брак житла
Про це повідомила Guardian з посиланням на заяву уряду.
Згідно з нею, Шотландія на три місяці призупинить свою програму підтримки українських біженців через те, що бракує підходящого житла.
Наразі за програмою такої підтримки мешкають 4,6 тис. українських біженців із 7 тис., що втекли в Шотландію від війни. Програму запустили 18 березня.
Очікується, що Шотландія прихистить найближчими місяцями ще 18 тис. біженців з України. Тоді кількість прийнятих там біженців на душу населення перевищить показник Англії, Вельсу і Північної Ірландії.
Таке зростання кількості українців, що тікають від війни, може призвести до браку житла і необхідності розміщувати людей в екстренному порядку, що не є найкращим рішенням, пояснюють в уряді.
Так, Шотландія забезпечила житло біженцям в готелях і університетських містечках, а з липня зафрахтувала пасажирське судно - 739 номерів на півроку.
- Нагадаємо, сотні українських біженців залишаються в готелях Шотландії попри заявлених спонсорів.
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