Британія дозволить в'їзд до країни із вакциною CoronaVac з 22 листопада

Про це повідомляється у заяві британського уряду.



З 4 ранку 22 листопада уряд Британії почне діяти визнання вакцини зі списку Всесвітньої організації охорони здоров’я для використання у надзвичайних ситуаціях, зокрема Sinovac (CoronaVac), Sinopharm Beijing і Covaxin.



Модифікації цих вакцин, як-от AstraZeneca Covishield, AstraZeneca Vaxzevria та Moderna Takeda, також схвалені урядом.



На сьогодні британська влада визнає вакцини Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Covishield та Johnson&Johnson.

Нагадаємо, 9 листопада ЄС виключив Україну із "зеленого списку" країн, громадянам яких дозволяється відвідувати країни Європейского союзу для туризму.