Британія дозволить в'їзд до країни із вакциною CoronaVac з 22 листопада
Велика Британія з 22 листопада розширить список вакцин, які визнаються для відвідування країни іноземцями. Серед них - SinoVac (CoronaVac), яку використовують в Україні
Про це повідомляється у заяві британського уряду.
З 4 ранку 22 листопада уряд Британії почне діяти визнання вакцини зі списку Всесвітньої організації охорони здоров’я для використання у надзвичайних ситуаціях, зокрема Sinovac (CoronaVac), Sinopharm Beijing і Covaxin.
Модифікації цих вакцин, як-от AstraZeneca Covishield, AstraZeneca Vaxzevria та Moderna Takeda, також схвалені урядом.
На сьогодні британська влада визнає вакцини Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Covishield та Johnson&Johnson.
- Нагадаємо, 9 листопада ЄС виключив Україну із "зеленого списку" країн, громадянам яких дозволяється відвідувати країни Європейского союзу для туризму.
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