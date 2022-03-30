Британія на Радбезі ООН: повномасштабна війна росіян проти українців може викликати голод у всьому світі
Постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудвард вважає, що повномасштабна війна Росії проти України може призвести до швидкого поширення голоду на планеті
Про це вона заявила на засіданні Радбезу ООН.
"Зараз ми спостерігаємо стрімке зростання цін на енергоносії і глобальну відсутність продовольчої безпеки, що найсильніше б'є по найбільш уразливих верств населення", - зазначила Вудвард.
За її словами, сьогодні майже кожна країна-член ООН відчуває наслідки війни Росії проти України. Також світ опинився перед загрозою дестабілізації, викликаної голодом. У результаті існує ризик того, що без їжі залишаться всі діти світу, каже вона.
"Апетит Росії до війни позбавляє світ їжі", - додала Вудвард.
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