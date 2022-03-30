Британія на Радбезі ООН: повномасштабна війна росіян проти українців може викликати голод у всьому світі

Про це вона заявила на засіданні Радбезу ООН.

"Зараз ми спостерігаємо стрімке зростання цін на енергоносії і глобальну відсутність продовольчої безпеки, що найсильніше б'є по найбільш уразливих верств населення", - зазначила Вудвард.

За її словами, сьогодні майже кожна країна-член ООН відчуває наслідки війни Росії проти України. Також світ опинився перед загрозою дестабілізації, викликаної голодом. У результаті існує ризик того, що без їжі залишаться всі діти світу, каже вона.

"Апетит Росії до війни позбавляє світ їжі", - додала Вудвард.



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