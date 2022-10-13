Британія надасть Україні ще 18 гаубиць та ракети до систем ППО NASAMS

Про це повідомляє Euronews.

Британія також передасть Україні додатково 18 гаубиць.

Новий пакет допомоги Україні обговорювався на зустрічі Уоллеса з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі у середу.

"Останні невибіркові удари Росії у цивільних районах України вимагають подальшої підтримки тих, хто прагне захистити свою країну. Тому сьогодні я санкціонував постачання зенітних ракет в Україну", - сказав Уоллес.

Нагадаємо, у вівторок, 11 жовтня, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США працюватимуть над прискоренням постачання систем ППО NASAMS для українських військових. Пізніше його слова підтвердив міністр оборони США Ллойд Остін.

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