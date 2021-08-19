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Британія передала Україні дослідницький корабель “Джеймс Кларк Росс”

19 серпня, 2021 четвер
18:35

Велика Британія передала Україні дослідницький корабель для арктичних експедицій "Джеймс Кларк Росс"

Про це повідомляє посольство Великої Британії в Україні.

"Після 30 років служби у складі Британської антарктичної місії криголам "Джеймс Кларк Росс" був проданий українській антарктичній станції "Академік Вернадський", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що це другий випадок передачі британських дослідницьких активів Україні. Першим стала передача в 1996 році станції "Фарадей", нині відомої як станція "Академік Вернадський".

Як відомо, судно відкриє для українських науковців нові можливості для проведення наукових розвідок, зокрема дослідження океанів і змін клімату в полярних регіонах.

Уточнюється, що у 1996 році саме "Джеймс Кларк Росс" доставив першу українську місію на колишню британську станцію "Фарадей".

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корабель
Велика Британія
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