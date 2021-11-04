Британія першою в світі схвалила таблетки Merck від коронавірусу

У четвер Британія стала першою країною в світі, яка схвалила антивірусні таблетки від компаній Merck і Ridgeback Biotherapeutics, повідомляє Reuters.



Молнупіравір, тобто антивірусний пероральний препарат, рекомендують вживати якомога швидше після позитивного аналізу на COVID-19 та протягом п'яти перших днів виражених симптомів.



Це перші ліки від коронавірусу перорального застосування, яким дали дозвіл на використання. Цього місяця США також розгляне можливість легалізації препарату.



Минулого місяця дослідження показали, що таблетки вдвічі знижують ризик смерті або госпіталізації для найбільш вразливих до коронавірусу осіб.



Британський уряд і Національна служба охорони здоров'я Великобританії ще мають уточнити правила застосування препарату. Компанія-виробник заявила, що планує випустити 10 млн партій до кінця року, і як мінімум 20 млн у 2022 році.



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