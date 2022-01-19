Британія поставила Україні тисячі протитанкових ракет цього тижня, - заступник британського міністра оборони
Цього тижня Україна отримала від Великої Британії кілька тисяч оборонних легких протитанкових ракет
Про це повідомив заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Хіппі, передає ВВС.
"Велика Британія цього тижня передала тисячі оборонних легких протитанкових ракет Україні", - розповів він.
Крім того, Джеймс Хіппі заявив про важливість дипломатичного врегулювання кризи навколо України.
Заступник міністра оборони Великої Британії додав, що збройний конфлікт, який може розпочатися за декілька днів або тижнів, не потрібен, а також назвав його жахом.
"Українці - горда суверенна нація, і вони готові відстоювати кожну п'ядь своєї країни", - додав Джеймс Хіппі.
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