Британія та ЄС уклали торговельну угоду щодо Північної Ірландії, - New York Times
Велика Британія та ЄС у понеділок, 27 лютого, уклали угоду про припинення тривалої суперечки щодо правил торгівлі з Північною Ірландією після Брекзиту
Про це повідомляє видання New York Times.
Стало відомо, що прем’єр-міністр Ріші Сунак і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосили про угоду на пресконференції після того, як узгодили остаточні умови на зустрічі під Лондоном у Віндзорі.
Зазначається, що угода змінить Північноірландський протокол, який був схвалений для того, щоб уникнути митного контролю товарів, що перетинають кордон між Північною Ірландією та Ірландією. Згідно з протоколом, який набув чинності на початку 2021 року, Північна Ірландія залишалася частиною єдиного європейського ринку, попри Брекзіт.
Відповідно до нової угоди, товари, що переміщаються з Великої Британії до Північної Ірландії як місця призначення, проходитимуть через "зелений коридор" без рутинних перевірок. Ті, що призначаються для Ірландії, проходитимуть через "червоний коридор" – з більшим контролем.
Видання додає, що документ, відомий як Віндзорська угода, укладено після тижнів конфіденційних переговорів. Вона може запобігти потенційній торговельній війні між Британією та Європейським Союзом і згладити напруження між Британією та її європейськими сусідами, спричинене Брекзитом.
Зокрема відомо, що угода також усуває потенційне джерело роздратування між Британією та адміністрацією США, яка звернулася до прем'єр-міністра Ріші Сунака з проханням знайти вихід з глухого кута.
Водночас документ несе в собі політичні ризики для Сунака, оскільки може спричинити негативну реакцію з боку прихильників жорсткої лінії щодо Брекзиту в його Консервативній партії та пробританських юніоністів у Північній Ірландії.
Видання зазначає, що Сунак пообіцяв передати нову угоду на затвердження законодавцям, які, очевидно, проголосує "за", оскільки опозиційна Лейбористська партія має намір підтримати угоду.
- Нагадаємо: 24 січня 2020 року у Брюсселі глава Євроради Шарль Мішель і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн підписали угоду про вихід Великої Британії з ЄС.
- 24 грудня 2020 року, напередодні Різдва Велика Британія і Європейський Союз погодили історичну угоду про торговельні відносини після завершення перехідного періоду Brexit.
- 1 січня 2021 року Велика Британія вийшла з єдиного ринку та остаточно перестала бути членом Європейського Союзу.
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