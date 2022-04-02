Британія заблокувала використання приватного літака, пов'язаного з російським олігархом

Про це заявив міністр транспорту Великої Британії Грант Шаппс, повідомляє Reuters.



"Ми не будемо стояти осторонь і дивитися, як ті, хто заробив мільйони завдяки заступництву Путіна, спокійно живуть, поки проливається невинна кров", - написав Шаппс.



Міністерство транспорту Британії розповіло, що видало повідомлення для льотчиків, щоб запобігти вильоту літака з лондонського аеропорту Лутон. Літак залишиться в аеропорту, поки чиновники додатково з’ясовують, чи підпадає він під дію нещодавнього санкційного законодавства, що забороняє виліт усіх літаків, пов’язаних із Росією, після її вторгнення в Україну.Департамент уже затримав один гелікоптер ТОВ "ХеліКо Групп" та два приватні літаки. Два літаки належать Євгену Швідлеру, бізнес-партнеру Романа Абрамовича - мільярдера, який потрапив під антиросійські санкції.