Про це пише міноборони Британії у twitter.

Британська військова розвідка дійшла висновку, що штурм росіянами Бахмута зайшов у глухий кут.

"Ймовірно, це є насамперед результатом надзвичайного виснаження сили РФ. Великих втрат зазнала й Україна під час оборони", - констатували аналітики.

Вони також звернули увагу, що ситуація в Росії також погіршилася через напруженість між міністерством оборони Росії та ПВК Вагнера, підрозділи яких воюють у Бахмуті.

"Росія, ймовірно, перемістила свій оперативний фокус на Авдіївку, на південь від Бахмута, і на сектор Кремінна-Сватове на півночі, де Росія, ймовірно, лише прагне стабілізувати свою лінію фронту. Це свідчить про загальне повернення до більш оборонного оперативного плану після непереконливих результатів та спроб провести масштабний наступ із січня 2023 року", - дійшли висновку в розвідці Британії.