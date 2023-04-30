Про це пише міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка припускає, що останніми місяцями російські командири почали карати порушників дисципліни, саджаючи їх до імпровізованих камер, які являють собою ями у землі, закриті металевими решітками.

Кілька нещодавніх повідомлень російських солдатів свідчать, що вони були поміщені в такі "камери" за правопорушення, включно з пияцтвом та спробами розірвати контракти.

"У перші місяці війни багато російських воєначальників відносно легко підтримували дисципліну, дозволяючи тим, хто відмовлявся служити, спокійно повернутися додому. З осені 2022 року з’явилося кілька все більш драконівських ініціатив щодо покращення дисципліни у військах, особливо після того, як у січні 2023 року командування операцією прийняв начальник генштабу РФ Валерій Герасимов", - підсумували у розвідці Британії.