Британська розвідка виявила "середньовічні" способи покарання, які РФ застосовує до власних військових на фронті
Російських військових, які воюють проти України, саджають у ями з решітками за порушення дисципліни
Про це пише міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка припускає, що останніми місяцями російські командири почали карати порушників дисципліни, саджаючи їх до імпровізованих камер, які являють собою ями у землі, закриті металевими решітками.
Кілька нещодавніх повідомлень російських солдатів свідчать, що вони були поміщені в такі "камери" за правопорушення, включно з пияцтвом та спробами розірвати контракти.
"У перші місяці війни багато російських воєначальників відносно легко підтримували дисципліну, дозволяючи тим, хто відмовлявся служити, спокійно повернутися додому. З осені 2022 року з’явилося кілька все більш драконівських ініціатив щодо покращення дисципліни у військах, особливо після того, як у січні 2023 року командування операцією прийняв начальник генштабу РФ Валерій Герасимов", - підсумували у розвідці Британії.
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