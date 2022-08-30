Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що вранці 29 серпня декілька бригад ЗСУ посилили артилерійський обстріл на ділянках фронту на Півдні України. Українські далекобійні високоточні удари продовжують перешкоджати постачанню військ РФ. Водночас аналітики зазначають, що поки неможливо підтвердити масштаби українських досягнень.

Британці підкреслюють, що з початку серпня Росія докладає значних зусиль для посилення позицій на західному березі Дніпра в районі Херсона. 49-та загальновійськова армія південного військового округу ймовірно була підкріплена підрозділами 35-ї загальновійськової армії східного військового округу. Але більшість підрозділів навколо Херсона, ймовірно, не укомплектовані та покладаються на крихкі лінії постачання через поромні та понтонні мости.

Така інтеграція підрозділів цих округів свідчить про значну реорганізацію російських сил в Україні. "Існує реальна можливість, що Росія зробила крок до раціоналізації кількох оперативних командувань, які погано себе виявили на початку вторгнення. Якщо Україні вдасться розпочати тривалі наступальні операції, злагодженість цих підрозділів може стати ключовим фактором стійкості російської оборони на півдні", - дійшли висновку в британській розвідці.

29 серпня речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк підтвердила, що ЗСУ почали наступальні дії на багатьох напрямках на Півдні України.

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