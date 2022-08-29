На Херсонщині завдяки ударам HIMARS окупантів відрізали від постачання зброї з Криму, - ОВК "Каховка"
HIMARS знищили практично всі великі мости Херсонщини, залишилися лише пішохідні переходи, тому окупанти більше не мають підкріплення з Криму
Про це повідомляє Оперативне угруповання військ "Каховка".
"Ну що тут можна сказати? Ситуація на тимчасово окупованій території Херсонщини вкрай непроста. Великі та жахливі HIMARS знищили практично всі великі мости (Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський). Залишилися лише пішохідні переходи. російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території Криму. Для України це блискучий шанс повертати свої території", - йдеться у повідомленні.
Також там додали, що 109 полк "ДНР" відійшов зі своїх позицій на Херсонщині.
"Російські десантники, що були їх підтримкою втекли з поля бою", - відзначили наші військові.
- Нагадаємо, цієї ночі у Херсоні ЗСУ знищили військову частину окупантів та "травмували" міст через Конку
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.49
Купівля 39.49Продаж 40.29
-
EUR
Купівля 39.36Продаж 40.39
- Актуальне
- Важливе