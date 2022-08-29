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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Херсонщині завдяки ударам HIMARS окупантів відрізали від постачання зброї з Криму, - ОВК "Каховка"

На Херсонщині завдяки ударам HIMARS окупантів відрізали від постачання зброї з Криму, - ОВК "Каховка"

29 серпня, 2022 понедiлок
12:22
війна з Росією

HIMARS знищили практично всі великі мости Херсонщини, залишилися лише пішохідні переходи, тому окупанти більше не мають підкріплення з Криму

Про це повідомляє Оперативне угруповання військ "Каховка".

"Ну що тут можна сказати? Ситуація на тимчасово окупованій території Херсонщини вкрай непроста. Великі та жахливі HIMARS знищили практично всі великі мости (Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський). Залишилися лише пішохідні переходи. російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території Криму. Для України це блискучий шанс повертати свої території", - йдеться у повідомленні.

Також там додали, що 109 полк "ДНР" відійшов зі своїх позицій на Херсонщині.

"Російські десантники, що були їх підтримкою втекли з поля бою", - відзначили наші військові.

  • Нагадаємо, цієї ночі у Херсоні ЗСУ знищили військову частину окупантів та "травмували" міст через Конку

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