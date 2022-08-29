English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Цієї ночі у Херсоні ЗСУ знищили військову частину окупантів та "травмували" міст через Конку

Цієї ночі у Херсоні ЗСУ знищили військову частину окупантів та "травмували" міст через Конку

29 серпня, 2022 понедiлок
11:10
війна з Росією

Цієї ночі ЗСУ вдало відпрацювали по окупантам, які перебувають у Херсоні та області, зокрема, повідомляють про знищену точним ударом військову частину на вул. Паровозна, зафіксовано прильоти в районі Антонівського мосту на мосту через Конку поблизу міста Олешки

Про "нелегку" ніч для окупантів повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"Херсонщина . Ніч для орків була нелегкою, а для багатьох останньою. Прильоти по складах і прямо у військову частину рашистів у Херсоні", - написав Хлань.

Хронологію нічних подій 29 серпня повідомляє місцевий канал "Херсон: Війна без фейків".

Близько першої години ночі херсонці почули гучні вибухи: повідомляється, що ЗСУ знову дарили по Антонівському мосту. Також, за інформацією місцевих джерел, в результаті прицільного удару ЗСУ, "травмований" міст через Конку поблизу Олешек.

Між 3 та 4 годинами ночі "хлопки" прогриміли вже всередині міста. Повідомляється про потужний вибух у районі будівлі колишнього призовного пункту Нацгвардії на вул. Паровозній, яку зайняли окупанти.

Видання "Український південь" зазначило, що було завдано удару по військовій частині окупантів у Херсоні.

"У ніч на понеділок, 29 серпня, в окупованому Херсоні пролунали вибухи на вулиці Паровозній , удару було завдано по військовій частині окупантів. Уточнюється, що удар прийшовся на середину будівлі, військову частину повністю зруйновано. Російські військові приїхали "збирати своїх", – йдеться уповідомленні.

У районі Антонівки також зафіксовано влучання по місцях постійної дислокації російських військових, пише СтопКор.

У нічному зведенні ОК "Південь" на 29 серпня також повідомили, що ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ було відкореговано кількість загарбників на правому березі Дніпра: "мінус 41 у вже неживій силі, також знищено 2 БПЛА, танк Т-72, РСЗВ "Ураган", зенітно-гарматний ракетний комплекс "Панцир-С1", самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С", станція радіоелектронної боротьби, 6 одиниць авто-бронетехніки. Остаточні втрати ворога дорозвідуються".

  • Нагадаємо, керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що цієї ночі Збройні сили України знищили кілька російських систем С-300, з яких окупанти обстрілювали Миколаїв. У мережі з'явилась інформація, що на окупованій Херсонщині вбили колаборанта, колишнього нардепа Олексія Ковальова

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Херсон
Херсонщина
Читайте також:
Путін
Автор Антін Борковський
28 серпня, 2022 неділя
Московські ультрафашисти тиснуть на Путіна, але він не піддається, бо боїться за своє життя - Піонтковський
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
28 серпня, 2022 неділя
ДБР за вказівкою Зеленського порушило справу проти генерал-майора Кривоноса. Звинувачують у незаконній обороні аеропорту в Жулянах, - Юрій Бутусов
окупанти
25 серпня, 2022 четвер
Якщо Північна Корея погодиться надати Кремлю найманців, це допоможе США назавжди розв'язати проблему її диктаторського режиму, - експерт Defense Express Киричевський
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.49
    Купівля 39.49
    Продаж 40.29
  • EUR
    Купівля 39.36
    Продаж 40.39
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
29 серпня
12:27
навчальні стрільби
На Полтавщині проведуть навчальні стрільби: лунатимуть постріли
12:22
На Херсонщині завдяки ударам HIMARS окупантів відрізали від постачання зброї з Криму, - ОВК "Каховка"
12:12
евакуація з Ірпеня
"Ми психологічно не були готові підривати мости": в Офісі президента назвали одну з ключових помилок влади після вторгнення РФ
12:11
Ексклюзив
Україна ЄС НАТО
Відбулася інтеграція України у західну оборонну систему, - дипломат Ващук
12:08
Урмас Рейнсал
"Не спочивати на лаврах, відправивши кілька танків": міністр закордонних справ Естонії закликав Німеччину збільшити військову підтримку України
12:08
на фото: число компаній
Майже 65 тисяч бізнесів працюють на тимчасово окупованих територіях України, — Опендатабот
12:04
Russia Today
Закликав до геноциду українців: в Україні судитимуть російського пропагандиста Красовського з каналу RT
11:43
Михайло Подоляк
Подоляк пояснив, чому українців заздалегідь не попередили про дату нападу Росії
11:41
на фото: марки
Укрпошта випустить благодійну марку з псом Патроном 30 серпня: збиратимуть гроші на машину для розмінування
11:37
Ракети вибухнули біля будівлі ОВА: Синєгубов показав фото наслідків удару окупантів по центру Харкова
11:03
Збірна України з волейболу
Україна - Туніс: де та коли дивитися матч ЧС з волейболу
10:46
Ексклюзив
ЗСУ, ракета, РСЗВ
У Сватовому на базі окупантів сталася "бавовна", - голова Луганської ОВА Гайдай
10:40
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
ЗАЕС працює, проте є ризики порушення норм радіаційної та пожежної безпеки, – Енергоатом
10:26
Баштанка
Уночі окупанти обстрілювали Миколаївщину: влучили в житлові будинки та сільгоспбудівлі
10:26
Інфографіка
долар
Курс валют 29 серпня: актуальна ціна за долар та євро
10:25
Space Launch System (SLS)
NASA повертається на Місяць: коли й де стежити за запуском ракети за новою програмою Artemis
10:23
загибель доньки Дугіна
ФСБ звинуватила у вбивстві російської пропагандистки Дугіної ще одного українця
10:09
Ексклюзив
ЗСУ відбили атаки росіян на Донеччині, - Генштаб
ЗСУ закріпилися на околицях Пісків та тримають оборону, - речник Східного угруповання військ Череватий
10:04
Українське зерно
З портів Одещини вийшло ще три судна із зерном, – міноборони Туреччини
10:02
Інфографіка
знищена російська техніка
Росія за добу втратила 350 військових, 1 гелікоптер і 5 реактивних систем залпового вогню, - Генштаб ЗСУ
09:54
Інтерв’ю
Віола фон Крамон
Щоб допомога ЄС для України використалась правильно, потрібно провести антикорупційні реформи – депутат Європаламенту Фон Крамон
09:49
Мірча Луческу
Луческу після поразки від "Дніпра-1" натякнув на відставку з "Динамо"
09:34
Олексій Ковальов
Є інформація, що на Херсонщині вбили екснардепа-зрадника Ковальова, - Хлань
09:26
Ексклюзив
Україна потребує важкого озброєння, щоб видавити росіян зі своєї території, - Згурець
09:23
Белград, акція проти ЛГБТ, Володимир Путін
У Сербії противники ЛГБТ вийшли на ходу з портретами Путіна
09:21
Оновлено
обстріл Енергодара
Окупанти вночі обстріляли Енергодар, 10 людей отримали поранення
09:06
на фото: зруйнований дім
Окупанти вночі обстріляли 3 райони Дніпропетровщини: пошкоджено лінії електропередачі, храм і будинки
08:51
Харків обстріл
Росіяни вдарили касетними боєприпасами по одному з районів Харкова: є поранений
08:50
Микола Княжицький
Чи побудуємо ми таку країну, де про людину дбатимуть більше, ніж у Європі?
08:44
Оновлено
Володимир Шепелєв (у світлій формі)
УПЛ: розклад трансляцій та результати матчів 2-го туру
08:38
Місія МАГАТЕ
Місія МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС, - Гроссі
08:37
Ексклюзив
С-300
Цієї ночі ЗСУ знищили кілька російських систем С-300, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
08:36
путін, шойгу
Британська розвідка дізналася, як покарали Шойгу за невдачі у війні з Україною
08:29
На фото наслідки обстрлів на Донеччині
Унаслідок військової агресії РФ загинуло ще 8 жителів Донеччини
08:10
Жозеп Боррель
У ЄС навряд чи одноголосно підтримають заборону на видачу віз росіянам, – Боррель
07:35
окупанти рф
Окупанти безуспішно вели штурмові дії та наступальні бої поблизу Кодеми, Зайцевого й Первомайського, - Генштаб ЗСУ
06:53
Супутникові знімки понтонної переправи біля Антонівського моста
З'явилися супутникові знімки понтонної переправи, яку окупанти будують через Дніпро впритул до Антонівського мосту
06:20
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
РФ намагається перешкоджати візиту місії МАГАТЕ на ЗАЕС, використовуючи стратегію Ірану, - ISW
05:57
Михайло Подоляк
Подоляк: Російські спроби анексувати території України шляхом псевдореферендумів не спрацюють
05:40
російські кораблі у Чорному морі
Росія тримає напоготові 20 ракет "Калібр" у Чорному морі, - ОК "Південь"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV