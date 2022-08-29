Цієї ночі у Херсоні ЗСУ знищили військову частину окупантів та "травмували" міст через Конку

Про "нелегку" ніч для окупантів повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"Херсонщина . Ніч для орків була нелегкою, а для багатьох останньою. Прильоти по складах і прямо у військову частину рашистів у Херсоні", - написав Хлань.

Хронологію нічних подій 29 серпня повідомляє місцевий канал "Херсон: Війна без фейків".

Близько першої години ночі херсонці почули гучні вибухи: повідомляється, що ЗСУ знову дарили по Антонівському мосту. Також, за інформацією місцевих джерел, в результаті прицільного удару ЗСУ, "травмований" міст через Конку поблизу Олешек.

Між 3 та 4 годинами ночі "хлопки" прогриміли вже всередині міста. Повідомляється про потужний вибух у районі будівлі колишнього призовного пункту Нацгвардії на вул. Паровозній, яку зайняли окупанти.

Видання "Український південь" зазначило, що було завдано удару по військовій частині окупантів у Херсоні.

"У ніч на понеділок, 29 серпня, в окупованому Херсоні пролунали вибухи на вулиці Паровозній , удару було завдано по військовій частині окупантів. Уточнюється, що удар прийшовся на середину будівлі, військову частину повністю зруйновано. Російські військові приїхали "збирати своїх", – йдеться уповідомленні.

У районі Антонівки також зафіксовано влучання по місцях постійної дислокації російських військових, пише СтопКор.

У нічному зведенні ОК "Південь" на 29 серпня також повідомили, що ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ було відкореговано кількість загарбників на правому березі Дніпра: "мінус 41 у вже неживій силі, також знищено 2 БПЛА, танк Т-72, РСЗВ "Ураган", зенітно-гарматний ракетний комплекс "Панцир-С1", самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С", станція радіоелектронної боротьби, 6 одиниць авто-бронетехніки. Остаточні втрати ворога дорозвідуються".

Нагадаємо, керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що цієї ночі Збройні сили України знищили кілька російських систем С-300, з яких окупанти обстрілювали Миколаїв. У мережі з'явилась інформація, що на окупованій Херсонщині вбили колаборанта, колишнього нардепа Олексія Ковальова

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