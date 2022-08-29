Є інформація, що на Херсонщині вбили екснардепа-зрадника Ковальова, - Хлань
У мережі з'явилась інформація, що на окупованій Херсонщині вбили колаборанта, колишнього нардепа Олексія Ковальова
Про це повідомили депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, журналіст Андрій Цаплієнко, херсонське видання "Мост" й УП.
"З'явилася інформація, що в Залізному Порту застрелили екснардепа-зрадника Олексія Ковальова. Дані потребують уточненні, але цікаво, що про смерть свого "міністра" повідомляють і пропагандистські ЗМІ, які відразу видалили", – написав Хлань.
Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко також підтвердив смерть колаборанта. Він каже, що Ковальов був зарізаний у власному будинку в Голій Пристані. Його дружина – з асфіксією (удушенням), їй надавали медичну допомогу.
Джежерело УП в "Слузі Народу" також підтверджує інформацію про смерть Ковальова.
"Так, правда", - відповів співрозмовник.
У свою чергу видання "Мост", з посиланням на джерела у правоохоронних органах, опосередковано підтверджує інформацію про смерть Ковальова. Проте видання зазначає, що джерела обережні з твердженнями, оскільки є вірогідність інсценування.
- Після початку широкомасштабної агресії Росії нардеп добровільно залишився на окупованих територіях, через що в квітні його членство у партії "Слуга Народу" призупинили, а 3 травня – виключили з фракції.
- 8 червня на facebook-сторінці нардепа Олексія Ковальова з'явився пост на підтримку окупантів. У ньому йшлося про те, що Ковальов відвідав "дуже важливий для нього захід" – зустріч першого заступника керівника адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка "з фермерами Херсонщини".
- 6 липня народному депутату Олексію Ковальову повідомили про підозру у державній зраді та пособництві Росії. У квітні цього року правоохоронці відкрили справу щодо нардепа Олексія Ковальова, який після повномасштабного вторгнення РФ знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонщини та допомагає окупантам.
- 7 липня генпрокурорка поділилася подробицями справи звинуваченого в державній зраді нардепа Олексія Ковальова - підозрюваний організовував вивезення солі й зерна з Херсонщини до Росії.
- 15 липня народному депутату Олексію Ковальову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за підозрою у державній зраді, без альтернативи внесення застави. 16 липня суд заарештував майно депутата-зрадника на користь держави. Затримали власність на понад 4,7 млн грн.
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