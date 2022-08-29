Про це повідомили депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, журналіст Андрій Цаплієнко, херсонське видання "Мост" й УП.

"З'явилася інформація, що в Залізному Порту застрелили екснардепа-зрадника Олексія Ковальова. Дані потребують уточненні, але цікаво, що про смерть свого "міністра" повідомляють і пропагандистські ЗМІ, які відразу видалили", – написав Хлань.

Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко також підтвердив смерть колаборанта. Він каже, що Ковальов був зарізаний у власному будинку в Голій Пристані. Його дружина – з асфіксією (удушенням), їй надавали медичну допомогу.

Джежерело УП в "Слузі Народу" також підтверджує інформацію про смерть Ковальова.

"Так, правда", - відповів співрозмовник.

У свою чергу видання "Мост", з посиланням на джерела у правоохоронних органах, опосередковано підтверджує інформацію про смерть Ковальова. Проте видання зазначає, що джерела обережні з твердженнями, оскільки є вірогідність інсценування.

Після початку широкомасштабної агресії Росії нардеп добровільно залишився на окупованих територіях, через що в квітні його членство у партії "Слуга Народу" призупинили, а 3 травня – виключили з фракції.

8 червня на facebook-сторінці нардепа Олексія Ковальова з'явився пост на підтримку окупантів. У ньому йшлося про те, що Ковальов відвідав "дуже важливий для нього захід" – зустріч першого заступника керівника адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка "з фермерами Херсонщини".

6 липня народному депутату Олексію Ковальову повідомили про підозру у державній зраді та пособництві Росії. У квітні цього року правоохоронці відкрили справу щодо нардепа Олексія Ковальова, який після повномасштабного вторгнення РФ знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонщини та допомагає окупантам.

7 липня генпрокурорка поділилася подробицями справи звинуваченого в державній зраді нардепа Олексія Ковальова - підозрюваний організовував вивезення солі й зерна з Херсонщини до Росії.

15 липня народному депутату Олексію Ковальову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за підозрою у державній зраді, без альтернативи внесення застави. 16 липня суд заарештував майно депутата-зрадника на користь держави. Затримали власність на понад 4,7 млн грн.

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