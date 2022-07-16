Про це інформує Державне бюро розслідувань.

"За матеріалами ДБР суд арештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави. Зокрема, арештовано частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки.

Однією з юридичних осіб, 100% статутного капіталу якої арештовано, є ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" - український інформаційно-розважальний телеканал "4 канал", - йдеться в повідомленні.

Загальна вартість корпоративних прав складає понад 4,7 млн гривень.

Зраднику Ковальову загрожує покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.