Нардеп-"слуга" Ковальов задекларував купівлю "4 каналу" як подарунок від батьків

Про це свідчать дані декларації.

Згідно з документом, 24 грудня депутат отримав у подарунок 50% у статутному капіталі ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" (туди входить "4 канал”) від Івана Ковальова та ще 50% від Наталії Ковальової.

Вказана вартість обидвох подарунків - по 2 181 755 грн.

Також нардеп отримав від Івана Ковальова подарунок 39% у статутному капіталі ТОВ "Ар Ті Ай Продакшн" (ціна - 195 000 грн)

Ця компанія займається виробництвом кіно-, відеофільмів та телевізійних програм.









Як йдеться у декларації, Ковальов має право на користування двома будинками, які розташовані у місті Гола

Пристань, що на Херсонщині. Один належить матері, інший - записаний на ім'я Тетяни Ковальової.

Площа будинків - 191 та 158 квадратних метрів. Також у користуванні парламентаря земельна ділянка площею 1000 квадратних метрів.

Згідно з декларацією, Ковальов має автомобіль BMW X6 2020 року випуску.



