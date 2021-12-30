Нардеп-"слуга" Ковальов задекларував купівлю "4 каналу" як подарунок від батьків
Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов задекларував купівлю "4 каналу" за понад 4 млн грн як подарунок від батьків
Про це свідчать дані декларації.
Згідно з документом, 24 грудня депутат отримав у подарунок 50% у статутному капіталі ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" (туди входить "4 канал”) від Івана Ковальова та ще 50% від Наталії Ковальової.
Вказана вартість обидвох подарунків - по 2 181 755 грн.
Також нардеп отримав від Івана Ковальова подарунок 39% у статутному капіталі ТОВ "Ар Ті Ай Продакшн" (ціна - 195 000 грн)
Ця компанія займається виробництвом кіно-, відеофільмів та телевізійних програм.
Як йдеться у декларації, Ковальов має право на користування двома будинками, які розташовані у місті Гола
Пристань, що на Херсонщині. Один належить матері, інший - записаний на ім'я Тетяни Ковальової.
Площа будинків - 191 та 158 квадратних метрів. Також у користуванні парламентаря земельна ділянка площею 1000 квадратних метрів.
Згідно з декларацією, Ковальов має автомобіль BMW X6 2020 року випуску.
- Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов купив "4 канал" у колишнього нардепа Дмитра Добродомова.
- Колишній народний депутат Борислав Береза, який веде свою програму на "4 каналі", прокоментував купівлю ЗМІ нардепом від "Слуги народу" Олексієм Ковальовим.
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