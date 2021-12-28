Нардеп "Слуги народу" Ковальов купив "4 канал"
Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов купив "4 канал" у колишнього нардепа Дмитра Добродомова
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на співрозмовників серед працівників каналу та офіційні дані телеканалу у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.
Співрозмовники видання у телеканалі розповіли, що Ковальов був на новорічному корпоративі "4 каналу" і його представили колективу як нового власника. Під час свята нардеп підписав з менеджментом угоду про невтручання у редакційну політику.
У коментарі "Українській правді" нардеп розповів, що незабаром оприлюднить офіційну позицію з цього питання.
Згідно з відкритими даними ТОВ "ТРК "ІНТЕРРАДІО", засновником юридичної особи є Олексій Ковальов, частка його власності 100%. Сума статутного фонду вказана 4 363 511 грн.
Кінцеві бенефіціарні власники телеканалу є Іван та Наталія Ковальови.
- Нагадаємо, 16 листопада Олексій Ковальов потрапив у ДТП на дорозі Київ-Одеса.
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