Нардеп "Слуги народу" Ковальов купив "4 канал"

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на співрозмовників серед працівників каналу та офіційні дані телеканалу у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.



Співрозмовники видання у телеканалі розповіли, що Ковальов був на новорічному корпоративі "4 каналу" і його представили колективу як нового власника. Під час свята нардеп підписав з менеджментом угоду про невтручання у редакційну політику.



У коментарі "Українській правді" нардеп розповів, що незабаром оприлюднить офіційну позицію з цього питання.



Згідно з відкритими даними ТОВ "ТРК "ІНТЕРРАДІО", засновником юридичної особи є Олексій Ковальов, частка його власності 100%. Сума статутного фонду вказана 4 363 511 грн.







Кінцеві бенефіціарні власники телеканалу є Іван та Наталія Ковальови.

Нагадаємо, 16 листопада Олексій Ковальов потрапив у ДТП на дорозі Київ-Одеса.