Нардеп від партії "Слуга народу" Ковальов потрапив у ДТП
У понеділок, 15 литопада, нардеп від партії “Слуга народу” Олексій Ковальов потрапив у ДТП на дорозі Київ-Одеса
Про це у Telegram повідомила речниця партії “Слуга народу” Юлія Палійчук.
“Народний депутат рухався по головній дорозі і мав перевагу в русі, але не виключає, що міг допустити порушення правил дорожнього руху, за що готовий понести відповідальність”, - розповіла Палійчук.
Речниця СН додала, що Ковальов звернувся до Білоцерківської лікарні, де йому діагностували незначні травми. За результатми експертизи у крові депутата не виявили алкоголю чи наркотичних речовин.
Палійчук зазначила, що конфлікт між водіями відсутній - обидві сторони ДТП не мають претензій одна до одної. У поліції стверджують, що подальшим розслідуванням ДТП займатиметься ДБР.
Поліція Київської області повідомила, що аварія сталася 15 листопада о 10.50 на автодорозі Київ-Одеса. Вантажним автомобіль “MAN” під керуванням 52-річного водія зіштовхнувся з "Mercedes-Benz”, за кермом якого був нардеп Ковальов.
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