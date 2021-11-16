Нардеп від партії "Слуга народу" Ковальов потрапив у ДТП

Про це у Telegram повідомила речниця партії “Слуга народу” Юлія Палійчук.



“Народний депутат рухався по головній дорозі і мав перевагу в русі, але не виключає, що міг допустити порушення правил дорожнього руху, за що готовий понести відповідальність”, - розповіла Палійчук.



Речниця СН додала, що Ковальов звернувся до Білоцерківської лікарні, де йому діагностували незначні травми. За результатми експертизи у крові депутата не виявили алкоголю чи наркотичних речовин.



Палійчук зазначила, що конфлікт між водіями відсутній - обидві сторони ДТП не мають претензій одна до одної. У поліції стверджують, що подальшим розслідуванням ДТП займатиметься ДБР.



Поліція Київської області повідомила, що аварія сталася 15 листопада о 10.50 на автодорозі Київ-Одеса. Вантажним автомобіль “MAN” під керуванням 52-річного водія зіштовхнувся з "Mercedes-Benz”, за кермом якого був нардеп Ковальов.