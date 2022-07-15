Нардепа Ковальова заочно арештували та оголосили у розшук

Про це повідомило Державне бюро розслідувань у телеграм.

За клопотанням ДБР народному депутату України Олексію Ковальову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.



За зібраними доказами ДБР прокуратура повідомила Олексію Ковальову про підозру у державній зраді (стаття 111, ч. 2) та пособництві державі-агресору (стаття 111-2, ч. 1).

Після повномасштабного вторгнення Росії нардеп Ковальов знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонської області та активно співпрацює з російськими окупаційними військами.

"У ході розслідування встановлено, що на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора - "уряді Херсонської області", - зазначають у ДБР.

Також на своїй сторінці у соціальній мережі він публікував маніпулятивні дописи про нібито об'єднання частини України з Росією.

Підозрюваному загрожує кофіскація майна та покарання до 15 років або довічне позбавлення волі. Наразі його оголошено у розшук.

Після широкомасштабної агресії Росії нардеп добровільно залишився на окупованих територіях, через що в квітні його членство у партії "Слуга народу" призупинили, а 3 травня – виключили з фракції.

8 червня на facebook-сторінці нардепа Олексія Ковальова, обраного від "Слуги народу", з'явився пост на підтримку окупантів. У ньому йшлося про те, що Ковальов відвідав "дуже важливий для нього захід" – зустріч першого заступника керівника Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка "з фермерами Херсонщини".

6 липня народному депутату Олексію Ковальову повідомили про підозру у державній зраді та пособництві Росії.

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