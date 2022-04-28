"Слуги" призупинили членство в партії нардепа Ковальова і просять прокуратуру й СБУ розслідувати обставини його спілкування з окупаційними військами

Про це йдеться у спільній заяві політичної партії "Слуга Народу" та фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України.

"Олексій Ковальов, народний депутат України, обраний у виборчому окрузі 186 (Херсонська область), в даний момент перебуває на тимчасово захопленій території. Судячи з його інтерв’ю медіа - перебуває цілком добровільно. Він спілкується із російськими військовими, які не вчиняють по відношенню до нього жодних дій. Він не бере участь у національному спротиві російській агресії та окупації. Він, за його ж словами, здійснює на тимчасово захопленій території діяльність із надання гуманітарної допомоги. Крім того, він не відвідує пленарні засідання Верховної Ради України, не бере участь у голосуваннях за важливі в умовах воєнного стану законопроекти. Адекватних пояснень щодо свого поточного статусу, поведінки і заяв депутат Ковальов керівництву фракції не надав", - йдеться у заяві.

"Слуги Народу" мають підозру до поведінки Олексія Ковальова у здійсненні ним державної зради.

"Адже під час повномасштабного вторгнення росії на тимчасово захоплених територіях (у тому числі в Херсонській області) окупаційні війська викрадають діючих та колишніх очільників органів місцевого самоврядування, педагогів, митців, керівників підприємств, проводять примусову мобілізацію чоловіків до окупаційних військ. З іншого боку, члени нашої партії, місцеві депутати, обрані від партії, організують мітинги проти окупації, на підтримку спротиву України, ризикуючи власним життям та свободою", - мовиться у заяві.

"Слуги" пишуть, що поведінка Ковальова є "несумісною ані зі званням народного депутата України, ані тим більше - з членством у фракції «Слуга Народу» ".

Тому політична партія "Слуга Народу" та фракція партії "Слуга Народу" у Верховній Раді України ухвалили спільне рішення щодо призупинення членства Олексія Ковальова у фракції та звернулися до Генерального прокурора України Ірини Венедиктової, голови Служби безпеки України Івана Баканова із закликом порушити відповідну кримінальну справу, в рамках якої ретельно та всебічно розслідувати всі факти та обставини перебування Ковальова на тимчасово захопленій території та його спілкування із окупаційними військами.

Вже за висновками слідства партія та фракція ухвалять політичні рішення щодо цього депутата.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на затриманні Віктора Медведчука все не закінчиться, і порадив проросійським силам самостійно здаватись в СБУ

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