На Медведчуку все не закінчиться. Данілов радить проросійським силам самостійно здаватись в СБУ

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив Секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми вважаємо, що на Медведчуку все закінчилось, то, на превеликий жаль, таких як Медведчук в нашій країні ще є достатньо. І ці люди привели сюди так звану російську весну у лютому місяці. Цих людей було доволі багато, ця система працювала на території нашої країни. Більше того, вони тут розгортали свій умовний російський табір і працювали відкрито майже з 2014 року, що є абсолютно неприпустимі речі. І сьогодні слідство буде з’ясовувати, в який спосіб відбувалося фінансування цих речей. Я можу сьогодні вже казати, що славнозвісна труба, яку забрали рішенням РНБО за дорученням Президента України, безпосередньо в цьому приймали участь і ті люди, які на цій трубі заробляли гроші, а потім їх конвертували в так звані російські канали Медведчука, які наративи російські розповсюджували, вони на сьогоднішній день ще знаходяться на території нашої країни. Є в них велике бажання втекти, але, я думаю, що в них це не вдасться", - заявив Данілов.

Він закликав проросійських зрадників самостійно йти до СБУ та давати покази.

"Фінансування тероризму, фінансування Донецького, Луганського терористичних угруповань, які вони створили, воно є абсолютно доведеним фактом, і тим людям треба розуміти, що їм треба самостійно йти в СБУ, здаватися і давати покази. Це люди, які відомі майже всій країні, це люди, які вели бізнес, і це є неприпустимі речі", - заявив Секретар РНБО.

Відповідаючи на питання щодо конкретних прізвищ, Данілов зазначив, що не може поки що їх назвати, однак запевнив, що всі ці люди будуть покарані.

"Я не маю права називати прізвище, ім’я, по-батькові, вони розуміють про кого йде мова, тому я раджу зараз взяти речі і спокійно йти на Володимирську, 33, до Служби безпеки України здаватися, давати покази про те, що вони тут робили… Їх знайдуть так само, як Медведчука. Всі мерзотники, які привели до нас цю біду, будуть покарані", - пообіцяв Данілов.

Нагадаємо, вчора, 12 квітня, у ході спецоперації, проведеної Службою безпеки України, затримано народного депутата Віктора Медведчука.

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